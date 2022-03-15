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Павелко розповів, чи можливе завершення сезону УПЛ

Павелко розповів, чи можливе завершення сезону УПЛ

Київ • УНН

 • 90510 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко проаналізував можливість завершення чемпіонату України сезону 2021/22 років, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2/3".

Цитата

Павелко виявляє бажання завершити чемпіонат за спортивним принципом, тобто дограти його, попри воєнний стан в країні.

"Ми віримо у нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжено. Не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами у штабі працюють керівники УПЛ та ПФЛ Євген Дикий та Олександр Каденко. Ми з ними тримаємо зв'язок з усіма клубами. Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату за спортивним принципом. Розуміємо, що ситуація може розвиватися по-різному. Остаточне рішення ухвалюватимемо по ситуації", — сказав Павелко.

Нагадаємо

УПЛ призупинила чемпіонат 24-го лютого через вторгнення російських військ на територію України.

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