Павелко розповів, чи можливе завершення сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко проаналізував можливість завершення чемпіонату України сезону 2021/22 років, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2/3".
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Павелко виявляє бажання завершити чемпіонат за спортивним принципом, тобто дограти його, попри воєнний стан в країні.
"Ми віримо у нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжено. Не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами у штабі працюють керівники УПЛ та ПФЛ Євген Дикий та Олександр Каденко. Ми з ними тримаємо зв'язок з усіма клубами. Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату за спортивним принципом. Розуміємо, що ситуація може розвиватися по-різному. Остаточне рішення ухвалюватимемо по ситуації", — сказав Павелко.
Нагадаємо
УПЛ призупинила чемпіонат 24-го лютого через вторгнення російських військ на територію України.