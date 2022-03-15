Павелко рассказал, возможно ли завершение сезона УПЛ

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Павелко изъявляет желание завершить чемпионат по спортивному принципу, то есть доиграть его, несмотря на военное положение в стране.

"Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен. Не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь со всеми клубами. Сегодня на первый план выходит вопрос доигрывания чемпионата по спортивному принципу. Понимаем, что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем принимать по ситуации", - сказал Павелко.

Напомним

УПЛ приостановила чемпионат 24-го февраля из-за вторжения российских войск на территорию Украины.



