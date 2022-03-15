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Павелко рассказал, возможно ли завершение сезона УПЛ

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко проанализировал возможность окончания чемпионата Украины сезона 2021/22 годов, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2/3".

Цитата

Павелко изъявляет желание завершить чемпионат по спортивному принципу, то есть доиграть его, несмотря на военное положение в стране.

"Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен. Не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь со всеми клубами. Сегодня на первый план выходит вопрос доигрывания чемпионата по спортивному принципу. Понимаем, что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем принимать по ситуации", - сказал Павелко.

Напомним

УПЛ приостановила чемпионат 24-го февраля из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

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