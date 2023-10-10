Пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки безоплатно: у МОЗ пояснили процедуру

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Перелік реімбурсації на сьогодні включає 23 найменування тест-смужок. Наразі держава відшкодовує їх повну чи часткову вартість.

Для того, щоб отримати тест-смужки в рамках програми необхідно мати електронний рецепт.

"Такий рецепт може виписати як лікуючий лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар “первинки” (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ)", - розповіли у МОЗ.

Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій, тест-смужки можуть відпускатися за паперовими рецептами.

У МОЗ просять звернути увагу, що для отримання тест-смужок в рамках програми реімбурсації потрібно звернутися до аптек, які мають договір НСЗУ за програмою “Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові”.

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