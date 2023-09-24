МОЗ створює єдиний регуляторний орган, щоб максимально інтегрувати стандарти та підходи ЄС

Деталі

Наразі при МОЗ вже створено робочу групу, яка нині аналізує та напрацьовує усі необхідні нормативно-правові та організаційні кроки для створення єдиного регуляторного органу. Крім того, вже сформовано і подано заявку до Єврокомісії на участь у програмі «Twinning». Це дозволить перейняти практичний досвід бізнес-процесів регуляторного органу однієї з країн ЄС.

Формально створити орган нескладно — необхідно внести зміни щодо набрання чинності нового закону «Про лікарські засоби» та ухвалити в уряді відповідну постанову.

Натомість підготовчий етап вимагає більше часу: необхідно ознайомитися та проаналізувати фармацевтичні регуляторні органи усіх країн ЄС, визначитися з усім необхідним функціоналом.

Цитата

«Ми створюємо абсолютно новий, прозорий державний орган. Натомість нам дуже важливо зберегти вже наявні лабораторії, акредитації та сертифікації Держлікслужби. Зробити єдиний державний регуляторний орган правонаступником усіх підтверджень компетенцій від міжнародних органів з оцінки відповідності та участі в міжнародних співтовариствах, де наразі є Держлікслужба. Адже для отримання усіх цих сертифікацій та акредитацій наново необхідно дуже багато часу та ресурсів», — заступниця міністра з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затяжний ковід може призвести до пошкодження легень, нирок та мозку - дослідження