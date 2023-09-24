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Минздрав создает единый регуляторный орган, чтобы максимально интегрировать стандарты и подходы ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министерство здравоохранения начало работу над созданием единого регуляторного органа в сфере лекарственных средств. Этот орган должен объединить все государственные регуляции препаратов, медизделий, диетических добавок и косметической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Передает УНН.

Детали

Сейчас при Минздраве уже создана рабочая группа, которая сейчас анализирует и нарабатывает все необходимые нормативно-правовые и организационные шаги для создания единого регуляторного органа. Кроме того, уже сформирована и подана заявка в Еврокомиссию на участие в программе «Twinning». Это позволит перенять практический опыт бизнес-процессов регуляторного органа одной из стран ЕС.

Формально создать орган несложно — необходимо внести изменения относительно вступления в силу нового закона «О лекарственных средствах» и принять в правительстве соответствующее постановление.

Зато подготовительный этап требует больше времени: необходимо ознакомиться и проанализировать фармацевтические регуляторные органы всех стран ЕС, определиться со всем необходимым функционалом.

Цитата

«Мы создаем абсолютно новый, прозрачный государственный орган. Зато нам очень важно сохранить уже имеющиеся лаборатории, аккредитации и сертификации Гослекслужбы. Сделать единый государственный регуляторный орган правопреемником всех подтверждений компетенций от международных органов по оценке соответствия и участия в международных сообществах, где сейчас есть Гослекслужба. Ведь для получения всех этих сертификаций и аккредитаций заново необходимо очень много времени и ресурсов», — заместитель министра по вопросам евроинтеграции Марина Слободниченко. 

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