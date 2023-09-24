Затяжний ковід може призвести до пошкодження легень, нирок та мозку - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Вчені виявили, що у третини людей, які страждали від "затяжного ковіду", через місяці після виписки з лікарні були порушення у роботі легенів, мозку та нирок, повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Відомо, що вчені вивчили МРТ-знімки 259 пацієнтів з ковідом, які довгий час не могли позбутися нездужання.
Пошкодження легень спостерігали майже у 14 разів частіше серед пацієнтів із тривалим перебігом Covid, тоді як аномалії, пов'язані з нирками та мозком, були у них у три та два рази вищими відповідно, ніж у членів з контрольної групи.
Крім того, ступінь ураження органів у багатьох залежав від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.
Також, зазначається що люди з множинними аномаліями органів у чотири рази частіше повідомляли про серйозні психічні та фізичні порушення, через які вони не могли займатися повсякденними справами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За тиждень в Україні було зареєстровано понад тисячу випадків COVID-19, померло семеро людей