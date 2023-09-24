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Затяжной ковид может привести к повреждению легких, почек и мозга - исследование

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Ученые обнаружили, что у трети людей, страдавших от "затяжного ковида", через месяцы после выписки из больницы были нарушения в работе легких, мозга и почек, сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Известно, что ученые изучили МРТ-снимки 259 пациентов с ковидом, которые долгое время не могли избавиться от недомогания.

Повреждения легких наблюдали почти в 14 раз чаще среди пациентов с длительным течением Covid, тогда как аномалии, связанные с почками и мозгом, были у них в три и два раза выше соответственно, чем у членов из контрольной группы.

Кроме того, степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и других заболеваний.

Также, отмечается, что люди с множественными аномалиями органов в четыре раза чаще сообщали о серьезных психических и физических нарушениях, из-за которых они не могли заниматься повседневными делами.

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