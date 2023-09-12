За тиждень в Україні було зареєстровано понад тисячу випадків COVID-19, померло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. За минулий тиждень в Україні було зареєстровано 1200 випадків захворювань на COVID-19. Для семи осіб ця інфекція закінчилася смертю. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«COVID-19 перейшов до категорії саме сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Для того, щоб моніторити циркуляцію різних штамів в Україні буде продовжено секвенування. Тобто толі, коли на рівні національних лабораторій ми будемо моніторити, які штами циркулюють в Україні і це дозволить нам краще розуміти потенційні подальші прогнози розвитку ситуації», - розповів Кузін.
Він зазначив, що COVID-19 не зникає, в Україні продовжують реєструвати випадки.
«За минулий тиждень було зареєстровано 1200 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Областями лідерами є Дніпропетровська, Одеська та місто Київ. Для семи осіб ця інфекція закінчилася смертю і це у переважній більшості не вакциновані люди, або люди похилого віку з супутніми захворюваннями», - сказав Кузін.
Окрім того, він повідомив, що всього за рік Україна реєструє близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% - це грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
«До цієї статистики буде додаватися COVID-19 і зростання ми очікуємо починаючи з сорокового тижня цього року, тобто починаючи з початку жовтня цього року», - сказав Кузін.
Доповнення
В МОЗ заявляли, що в один день можна вакцинуватися від грипу та COVID-19.