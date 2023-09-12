За тиждень в Україні було зареєстровано понад тисячу випадків COVID-19, померло семеро людей

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«COVID-19 перейшов до категорії саме сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Для того, щоб моніторити циркуляцію різних штамів в Україні буде продовжено секвенування. Тобто толі, коли на рівні національних лабораторій ми будемо моніторити, які штами циркулюють в Україні і це дозволить нам краще розуміти потенційні подальші прогнози розвитку ситуації», - розповів Кузін.

Він зазначив, що COVID-19 не зникає, в Україні продовжують реєструвати випадки.

«За минулий тиждень було зареєстровано 1200 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Областями лідерами є Дніпропетровська, Одеська та місто Київ. Для семи осіб ця інфекція закінчилася смертю і це у переважній більшості не вакциновані люди, або люди похилого віку з супутніми захворюваннями», - сказав Кузін.

Окрім того, він повідомив, що всього за рік Україна реєструє близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% - це грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

«До цієї статистики буде додаватися COVID-19 і зростання ми очікуємо починаючи з сорокового тижня цього року, тобто починаючи з початку жовтня цього року», - сказав Кузін.

Доповнення

В МОЗ заявляли, що в один день можна вакцинуватися від грипу та COVID-19.