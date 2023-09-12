За неделю в Украине было зарегистрировано более тысячи случаев COVID-19, умерло семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано 1200 случаев заболеваний COVID-19. Для семи человек эта инфекция закончилась смертью. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«COVID-19 перешел в категорию именно сезонных заболеваний на уровне с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Для того, чтобы мониторить циркуляцию различных штаммов в Украине будет продолжено секвенирование. То есть толи, когда на уровне национальных лабораторий мы будем мониторить, какие штаммы циркулируют в Украине и это позволит нам лучше понимать потенциальные дальнейшие прогнозы развития ситуации», - рассказал Кузин.
Он отметил, что COVID-19 не исчезает, в Украине продолжают регистрировать случаи.
«За прошедшую неделю было зарегистрировано 1200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Областями лидерами являются Днепропетровская, Одесская и город Киев. Для семи человек эта инфекция закончилась смертью и это в подавляющем большинстве не вакцинированные люди, или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями», - сказал Кузин.
Кроме того, он сообщил, что всего за год Украина регистрирует около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% - это грипп и острые респираторные вирусные инфекции.
«К этой статистике будет добавляться COVID-19 и рост мы ожидаем начиная с сороковой недели этого года, то есть начиная с начала октября этого года», - сказал Кузин.
Дополнение
В Минздраве заявляли, что в один день можно вакцинироваться от гриппа и COVID-19.