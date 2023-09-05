В один день можна вакцинуватися від грипу та COVID-19 – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала та дозволила проведення щеплення від грипу та COVID-19 в один день. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується поєднання вакцинації. Дуже важливий момент, що для тих людей, які хочуть убезпечити себе перед початком епідемічного сезону грипу та COVID-19, то рішенням Національної технічної групи експертів з питань імунізації рекомендовано та дозволено проведення щеплення від грипу та COVID-19 в один день. Тому якщо ви хочете отримати вакцину в один день – це абсолютно реально і підтримується фахівцями з імунопрофілактики», - розповів Кузін.
Доповнення
Кузін повідомляв, що цього року в період епідсезону грипу в Україні циркулюватиме грип групи А і В.
Також він зазначав, що у разі, якщо ситуація з COVID-19 буде й надалі розвиватися такими темпами, як зараз, то є шанс, що він просто "розчиниться" в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Проте це означало б, що епідемічний сезон грипу буде важчим.