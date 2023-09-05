В один день можна вакцинуватися від грипу та COVID-19 – МОЗ

Цитата

«Що стосується поєднання вакцинації. Дуже важливий момент, що для тих людей, які хочуть убезпечити себе перед початком епідемічного сезону грипу та COVID-19, то рішенням Національної технічної групи експертів з питань імунізації рекомендовано та дозволено проведення щеплення від грипу та COVID-19 в один день. Тому якщо ви хочете отримати вакцину в один день – це абсолютно реально і підтримується фахівцями з імунопрофілактики», - розповів Кузін.

Доповнення

Кузін повідомляв, що цього року в період епідсезону грипу в Україні циркулюватиме грип групи А і В.

Також він зазначав, що у разі, якщо ситуація з COVID-19 буде й надалі розвиватися такими темпами, як зараз, то є шанс, що він просто "розчиниться" в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Проте це означало б, що епідемічний сезон грипу буде важчим.