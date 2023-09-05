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В один день можно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала и разрешила проведение прививки от гриппа и COVID-19 в один день. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Что касается сочетания вакцинации. Очень важный момент, что для тех людей, которые хотят обезопасить себя перед началом эпидемического сезона гриппа и COVID-19, то решением Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации рекомендовано и разрешено проведение прививки от гриппа и COVID-19 в один день. Поэтому если вы хотите получить вакцину в один день – это абсолютно реально и поддерживается специалистами по иммунопрофилактике», - рассказал Кузин.

Дополнение

Кузин сообщал, что в этом году в период эпидсезона гриппа в Украине будет циркулировать грипп группы А и В.

Также он отмечал, что в случае, если ситуация с COVID-19 будет и дальше развиваться такими темпами, как сейчас, то есть шанс, что он просто "растворится" в группе острых респираторных вирусных инфекций. Однако это означало бы, что эпидемический сезон гриппа будет более тяжелым.

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