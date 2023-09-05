В один день можно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 - Минздрав

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«Что касается сочетания вакцинации. Очень важный момент, что для тех людей, которые хотят обезопасить себя перед началом эпидемического сезона гриппа и COVID-19, то решением Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации рекомендовано и разрешено проведение прививки от гриппа и COVID-19 в один день. Поэтому если вы хотите получить вакцину в один день – это абсолютно реально и поддерживается специалистами по иммунопрофилактике», - рассказал Кузин.

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Кузин сообщал, что в этом году в период эпидсезона гриппа в Украине будет циркулировать грипп группы А и В.

Также он отмечал, что в случае, если ситуация с COVID-19 будет и дальше развиваться такими темпами, как сейчас, то есть шанс, что он просто "растворится" в группе острых респираторных вирусных инфекций. Однако это означало бы, что эпидемический сезон гриппа будет более тяжелым.