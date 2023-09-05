У МОЗ пояснили, за яких умов COVID-19 "розчиниться" серед інших ГРВІ

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«Якщо ситуація буде продовжуватися от такими темпами, як вона розвивається зараз, то є шанс, що COVID-19 просто розчиниться в групі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це означає, що епідемічний сезон грипу, який буде поєднаний з COVID-19, буде важчий, але важчий в переважній більшості для осіб віком 60+ та для людей з супутніми захворюваннями», - розповів Кузін.

За його словами, формально буде видно зростання кількості смертельних випадків в кожному епідемічному сезоні.

Також Кузін заявив, що в Україні недостатній рівень вакцинації від COVID-19.

«Сумарно у нас він ледве дотягує по цивільному населенню до рівня 40-45%... Ми зараз бачимо суттєву диспропорцію по сільській місцевості. Це, напевно, пов'язано з доступом до інформації, з розумінням проблематики COVID-19… Зараз ми будемо фокусуватися на сільській місцевості для того, щоб актуалізувати питання вакцинації», - сказав Кузін.

Доповнення

Кузін повідомляв, що розроблено наказ щодо виведення COVID-19 з групи особливо небезпечних інфекційних захворювань в Україні. Тому найближчим часом COVID-19 виведуть з цієї групи.

На території України циркулює 14 штамів COVID-19, секвенування на мутації буде продовжено під час епідсезону 2023/2024.