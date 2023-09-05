COVID-19 найближчим часом виведуть з групи особливо небезпечних інфекційних захворювань - МОЗ

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«Уже були внесені зміни, як до законів України, так й у постановах Кабінету міністрів, були змінені відповідні клінічні протоколи. Було спрощено механізм тестування, госпіталізації. Тобто по суті ми вже рахуємо коронавірусну інфекцію, як інфекцію, яка є сезонною, і яка відноситься до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Щодо подальших кроків, то, безумовно, COVID-19 ще не виведено з групи особливо небезпечних інфекційних захворювань, але відповідний наказ розроблено, тому найближчим часом ми його виведемо з цієї групи», - розповів Кузін.

Доповнення

На території України циркулює 14 штамів COVID-19, секвенування на мутації буде продовжено під час епідсезону 2023/2024.