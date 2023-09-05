В Минздраве объяснили, при каких условиях COVID-19 "растворится" среди других ОРВИ

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В случае, если ситуация с COVID-19 будет и дальше развиваться такими темпами, как сейчас, то есть шанс, что он просто "растворится" в группе острых респираторных вирусных инфекций. Однако это означало бы, что эпидемический сезон гриппа будет тяжелее. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время онлайн-брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

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«Если ситуация будет продолжаться такими темпами, как она развивается сейчас, то есть шанс, что COVID-19 просто растворится в группе острых респираторных вирусных инфекций. Это означает, что эпидемический сезон гриппа, который будет совмещен с COVID-19, будет тяжелее, но тяжелее в подавляющем большинстве для лиц в возрасте 60+ и для людей с сопутствующими заболеваниями», - рассказал Кузин.

По его словам, формально будет виден рост количества смертельных случаев в каждом эпидемическом сезоне.

Также Кузин заявил, что в Украине недостаточный уровень вакцинации от COVID-19.

«Суммарно у нас он еле дотягивает по гражданскому населению до уровня 40-45%... Мы сейчас видим существенную диспропорцию по сельской местности. Это, наверное, связано с доступом к информации, с пониманием проблематики COVID-19… Сейчас мы будем фокусироваться на сельской местности для того, чтобы актуализировать вопрос вакцинации», - сказал Кузин.

Дополнение

Кузин сообщал, что разработан приказ по выводу COVID-19 из группы особо опасных инфекционных заболеваний в Украине. Поэтому в ближайшее время COVID-19 выведут из этой группы.

На территории Украины циркулирует 14 штаммов COVID-19, секвенирование на мутации будет продолжено во время эпидсезона 2023/2024.

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