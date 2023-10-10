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Пациенты с сахарным диабетом I типа могут получить тест-полоски бесплатно: в Минздраве объяснили процедуру

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. С 8 октября пациенты с диабетом I типа могут получить тест-полоски для глюкометров через программу реимбурсации, то есть бесплатно или с небольшой доплатой. Об этом заявила пресс служба Минздрава, передает УНН.

Детали

Перечень реимбурсации на сегодня включает 23 наименования тест-полосок. Сейчас государство возмещает их полную или частичную стоимость.

Для того, чтобы получить тест-полоски в рамках программы необходимо иметь электронный рецепт.

"Такой рецепт может выписать как лечащий врач-эндокринолог (в том числе и детский), так и врач “первички” (терапевт, педиатр или семейный врач) любого медучреждения, работающего с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ)",-рассказали в Минздраве.

Сообщается, что на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, тест-полоски могут отпускаться по бумажным рецептам.

В Минздраве просят обратить внимание, что для получения тест-полосок в рамках программы реимбурсации нужно обратиться в аптеки, имеющие договор НСЗУ по программе “Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови”.

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