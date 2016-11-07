Патрульні затримали двох підозрюваних у нічному нападі на киянина у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цієї ночі на жителя Києва було скоєно напад з нанесенням ножових поранень. Поліція кваліфікувала злочин як розбійний напад. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова.
Патрульні відпрацювали територію та близько 5:00 затримали двох підозрюваних у нападі. Ними виявились раніше засуджені 28 та 27 річні жителі Запоріжжя. Вони нанесли тяжкі ушкодження постраждалому та відібрали в нього мобільний телефон.
На місце пригоди поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Вознесенівського відділку поліції. Підозрюваних доставили до відділку поліції.
Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі на автобусній зупинці невідомі нанесли ножові поранення 23-річному жителю столиці.