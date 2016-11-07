Патрульные задержали двух подозреваемых в ночном нападении на киевлянина в Запорожье

Патрульные отработали территорию и около 5:00 задержали двух подозреваемых в нападении. Ими оказались ранее судимые 28 и 27 летние жители Запорожья. Они нанесли тяжелые повреждения пострадавшему и отобрали у него мобильный телефон.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Вознесеновского отделения полиции. Подозреваемых доставили в отделение полиции.

Напомним, этой ночью в Запорожье на автобусной остановке неизвестные нанесли ножевые ранения 23-летнему жителю столицы.