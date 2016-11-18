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Патрульні у Херсоні знайшли вибухівку у закинутій будівлі

Патрульні у Херсоні знайшли вибухівку у закинутій будівлі

Київ • УНН

 • 8101 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Херсоні патрульні виїхали на виклик щодо наявності наркопритону в одній з будівель, а на місці знайшли вибухівку. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Херсона.

До патрульних звернулись люди, які розповіли про те, що у занедбаній будівлі на вул. Петренка постійно збираються люди для вживання наркотичних речовин. Інспектори вирішили перевірити цю інформацію. Але під час огляду будівлі патрульні виявили не лише сліди перебування людей, які вживають наркотичні речовини. Під сходами вони натрапили на вибуховий пристрій.

На місце викликали вибухотехніків.

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