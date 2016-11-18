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15 марта, 19:03 • 108402 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147858 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126335 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119663 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106451 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102241 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96187 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Патрульные в Херсоне нашли взрывчатку в заброшенном здании

Патрульные в Херсоне нашли взрывчатку в заброшенном здании

Киев • УНН

 • 8101 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Херсоне патрульные выехали на вызов о наличии наркопритона в одном из зданий, а на месте нашли взрывчатку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Херсона.

К патрульным обратились люди, которые рассказали о том, что в заброшенном здании на ул. Петренко постоянно собираются люди для употребления наркотических веществ. Инспекторы решили проверить эту информацию. Но при осмотре здания патрульные обнаружили не только следы пребывания людей, употребляющих наркотические вещества. Под лестницей они наткнулись на взрывное устройство.

На место вызвали взрывотехников.

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