Патрульные в Херсоне нашли взрывчатку в заброшенном здании
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Херсоне патрульные выехали на вызов о наличии наркопритона в одном из зданий, а на месте нашли взрывчатку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Херсона.
К патрульным обратились люди, которые рассказали о том, что в заброшенном здании на ул. Петренко постоянно собираются люди для употребления наркотических веществ. Инспекторы решили проверить эту информацию. Но при осмотре здания патрульные обнаружили не только следы пребывания людей, употребляющих наркотические вещества. Под лестницей они наткнулись на взрывное устройство.
На место вызвали взрывотехников.