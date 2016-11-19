Патріарх Варфоломій: ми захоплюємося українським народом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ми захоплюємося українським народом. Ми Вас любимо і благословляємо Вас, як Церква-Мати. Про це під час спільного брифінгу по завершенню зустрічі із головою ВР Андрієм Парубієм сказав Вселенський Патріарх Варфоломій, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
“Ми захоплюємося українським народом. Ми Вас любимо і благословляємо Вас, як Церква-Мати. Я вже кілька разів був в Україні і сподіваюся, що невдовзі знову її відвідаю”, — зазначив Патріарх.
У свою чергу А.Парубій наголосив, що мільйони українців прохають Бога та сподіваються, що в Україні постане Єдина Помісна Українська Православна Церква і Вселенський Патріарх надасть їй Томос про церковну незалежність — автокефалію.
“Патріарх Варфоломій дуже добре обізнаний з релігійною ситуацією в Україні, тому нам вдалося дуже детально обговорити церковні питання”, — зазначив Голова Українського Парламенту.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час свого візиту до Турецької Республіки (м.Стамбул) у приміщенні Патріархії Константинопольської Православної Церкви провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, Архієпископом Константинополя — Нового Риму.