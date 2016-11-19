Патриарх Варфоломей: мы восхищаемся украинским народом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Мы восхищаемся украинским народом. Мы Вас любим и благословляем Вас, как Церковь-Мать. Об этом во время совместного брифинга по завершению встречи с председателем ВР Андреем Парубием сказал Вселенский Патриарх Варфоломей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"Мы восхищаемся украинским народом. Мы Вас любим и благословляем Вас, как Церковь-Мать. Я уже несколько раз был в Украине и надеюсь, что вскоре снова ее посещу ", - отметил Патриарх.
В свою очередь А.Парубий отметил, что миллионы украинцев просят Бога и надеются, что в Украине будет единая поместная Украинская Православная Церковь и Вселенский Патриарх предоставит ей Томос о церковной независимости - автокефалии.
"Патриарх Варфоломей очень хорошо знаком с религиозной ситуацией в Украине, поэтому нам удалось очень подробно обсудить церковные вопросы", - отметил Председатель украинского парламента.
Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время своего визита в Турецкую Республику (г. Стамбул) в помещении Патриархии Константинопольской Православной Церкви провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, Архиепископом Константинополя - Нового Рима.