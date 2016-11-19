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15 марта, 19:03 • 108399 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147850 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126330 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119659 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106449 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102240 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96182 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Патриарх Варфоломей: мы восхищаемся украинским народом

Патриарх Варфоломей: мы восхищаемся украинским народом

Киев • УНН

 • 10309 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Мы восхищаемся украинским народом. Мы Вас любим и благословляем Вас, как Церковь-Мать. Об этом во время совместного брифинга по завершению встречи с председателем ВР Андреем Парубием сказал Вселенский Патриарх Варфоломей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Мы восхищаемся украинским народом. Мы Вас любим и благословляем Вас, как Церковь-Мать. Я уже несколько раз был в Украине и надеюсь, что вскоре снова ее посещу ", - отметил Патриарх.

В свою очередь А.Парубий отметил, что миллионы украинцев просят Бога и надеются, что в Украине будет единая поместная Украинская Православная Церковь и Вселенский Патриарх предоставит ей Томос о церковной независимости - автокефалии.

"Патриарх Варфоломей очень хорошо знаком с религиозной ситуацией в Украине, поэтому нам удалось очень подробно обсудить церковные вопросы", - отметил Председатель украинского парламента.

Напомним, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время своего визита в Турецкую Республику (г. Стамбул) в помещении Патриархии Константинопольской Православной Церкви провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, Архиепископом Константинополя - Нового Рима.

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