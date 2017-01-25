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ПАРЄ сьогодні розгляне 24 поправки до резолюції щодо України

ПАРЄ сьогодні розгляне 24 поправки до резолюції щодо України

Київ • УНН

 • 8829 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Вже сьогодні ввечері Парламентська асамблея Ради Європи розгляне звіт моніторингової місії щодо демократичних процесів в Україні, наразі зареєстровано 24 поправки до нього, які вже підтримані основними доповідачами, передає УНН з посиланням на проект резолюції "Функціонування демократичних інститутів в Україні" та поправки до нього, опубліковані на сайті ПАРЄ.

Зазначимо, що наразі зареєстровано 24 поправки до резолюції. Серед поправок, які пропонує українська делегація йдеться про "російську військову агресію проти України, яка продовжується і підриває функціонування демократичних інститутів в Україні".

Крім того, є поправка, де наголошується про необхідність у "подальшому органами Ради Європи надання експертної допомоги, продовження моніторингу ситуації в Україні, і вжити всіх можливих заходів, щоб змусити російську Федерації виконати свої зобов'язання згідно міжнародного права і міжнародними зобов'язанням з метою забезпечення дотримання прав людини в Криму і звільнення всіх українських політв'язнів і незаконно затриманих осіб".

Є також поправки про недопущення тиску на опозицію в Україні.

Крім того, існує поправка, де група депутатів, зазначають про те, що деякі прийняті українські закони урізають права деяких національних меншин в Україні. Чи також пропонується в одному з абзаців резолюції змінити з "російська агресія на сході України" на фразу "громадянська війна на сході України".

За словами представника української делегації в ПАРЄ Сергія Соболєва, ті поправки, які запропонувала українська делегація зараз погоджені з основними доповідачами.

"На мій погляд будуть (поправки - ред.) відповідати загальній стратегії поведінки держави. Питання контролю України та міжнародних структур за українським кордоном, який на сьогоднішній день контролюється терористами і Росією, я думаю, що це ключове питання, яке проходить наскрізь як поправка. Про що йде мова: ніхто не заперечує, що Мінські угоди є важливими, але вони не є достатніми для вирішення всіх питань і саме тому в цьому плані спочатку і буде поставлене питання безпеки, а вже потім питання будь-які інші які стосуються нормалізації ситуації на окупованих територіях.

І друге, це питання того, що Мінські угоди не охоплюють питання окупованого Криму. Саме тому всі поправки, які ми до того ще провели в комітеті і поправки, які зараз далі будуть, вони якраз і стосуються цього комплексу. Те, що доповідачі підтримують ці поправки це є дуже важливий фактор, що дозволяє сказати, що той попередній результат який був зроблений буде доповнений остаточними поправками", - розповів в ефірі "112 каналу" С.Соболєв.

Як повідомляв УНН, у ПАРЄ схвалили резолюцію щодо нападів на журналістів і свободу ЗМІ в Європі.

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