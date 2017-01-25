ПАРЄ сьогодні розгляне 24 поправки до резолюції щодо України

Зазначимо, що наразі зареєстровано 24 поправки до резолюції. Серед поправок, які пропонує українська делегація йдеться про "російську військову агресію проти України, яка продовжується і підриває функціонування демократичних інститутів в Україні".

Крім того, є поправка, де наголошується про необхідність у "подальшому органами Ради Європи надання експертної допомоги, продовження моніторингу ситуації в Україні, і вжити всіх можливих заходів, щоб змусити російську Федерації виконати свої зобов'язання згідно міжнародного права і міжнародними зобов'язанням з метою забезпечення дотримання прав людини в Криму і звільнення всіх українських політв'язнів і незаконно затриманих осіб".

Є також поправки про недопущення тиску на опозицію в Україні.

Крім того, існує поправка, де група депутатів, зазначають про те, що деякі прийняті українські закони урізають права деяких національних меншин в Україні. Чи також пропонується в одному з абзаців резолюції змінити з "російська агресія на сході України" на фразу "громадянська війна на сході України".

За словами представника української делегації в ПАРЄ Сергія Соболєва, ті поправки, які запропонувала українська делегація зараз погоджені з основними доповідачами.

"На мій погляд будуть (поправки - ред.) відповідати загальній стратегії поведінки держави. Питання контролю України та міжнародних структур за українським кордоном, який на сьогоднішній день контролюється терористами і Росією, я думаю, що це ключове питання, яке проходить наскрізь як поправка. Про що йде мова: ніхто не заперечує, що Мінські угоди є важливими, але вони не є достатніми для вирішення всіх питань і саме тому в цьому плані спочатку і буде поставлене питання безпеки, а вже потім питання будь-які інші які стосуються нормалізації ситуації на окупованих територіях.

І друге, це питання того, що Мінські угоди не охоплюють питання окупованого Криму. Саме тому всі поправки, які ми до того ще провели в комітеті і поправки, які зараз далі будуть, вони якраз і стосуються цього комплексу. Те, що доповідачі підтримують ці поправки це є дуже важливий фактор, що дозволяє сказати, що той попередній результат який був зроблений буде доповнений остаточними поправками", - розповів в ефірі "112 каналу" С.Соболєв.

Як повідомляв УНН, у ПАРЄ схвалили резолюцію щодо нападів на журналістів і свободу ЗМІ в Європі.