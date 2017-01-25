ПАСЕ сегодня рассмотрит 24 поправки к резолюции по Украине

Отметим, что в настоящее время зарегистрированы 24 поправки к резолюции. Среди поправок, которые предлагает украинская делегация говорится о "российской военной агрессии против Украины, которая продолжается и подрывает функционирование демократических институтов в Украине".

Кроме того, есть поправка, где отмечается о необходимости в "дальнейшем органами Совета Европы оказывать экспертную помощь, продолжать мониторинг ситуации в Украине, и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию выполнить свои обязательства согласно международному праву и международным обязательствам с целью обеспечения соблюдения прав человека в Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц".

Есть также поправки о недопущении давления на оппозицию в Украине.

Кроме того, существует поправка, где группа депутатов, отмечает о том, что некоторые принимаемые украинские законы урезают права некоторых национальных меньшинств в Украине. Также предлагается в одном из параграфов резолюции изменить с "российская агрессия на востоке Украины" на фразу "гражданская война на востоке Украины".

По словам представителя украинской делегации в ПАСЕ Сергея Соболева, те поправки, которые предложила украинская делегация сейчас согласованы с основными докладчиками.

"На мой взгляд будут (поправки - ред.) соответствовать общей стратегии поведения государства. Вопрос контроля Украины и международных структур украинской границы, которая на сегодняшний день контролируется террористами и Россией, я думаю, что это ключевой вопрос, который проходит насквозь как поправка. О чем идет речь: никто не отрицает, что Минские соглашения являются важными, но они не являются достаточными для решения всех вопросов и именно поэтому в этом плане сначала и будет поставлен вопрос безопасности, а уже потом любые другие вопросы касающиеся нормализации ситуации на оккупированных территориях.

И второе, это вопрос того, что Минские соглашения не охватывают вопрос оккупированного Крыма. Именно поэтому все поправки, которые мы еще провели в комитете и поправки, которые сейчас будут, они как раз и касаются этого комплекса. То, что докладчики поддерживают эти поправки это очень важный фактор, что позволяет сказать, что тот предварительный результат, который был сделан будет дополнен окончательными поправками", - рассказал в эфире "112 канала" С.Соболев.

Как сообщал УНН, в ПАСЕ приняли резолюцию относительно нападений на журналистов и свободы СМИ в Европе.