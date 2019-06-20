Парубій закликав суд скасувати рішення про проспект Жукова в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Суд має скасувати рішення про перейменування проспекту Григоренка в Харкові на проспект Жукова. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час ранкового засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"(Перейменування проспекту в Харкові є – ред.) позбавлення права на власну історію, пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене провокаційно і демонстративно… Суд має скасувати антизаконне рішення, відновити законність і покарати ініціаторів", - зазначив спікер.
При цьому Парубій наголосив, що проспект в Харкові не може носити ім'я "українського ксенофоба", тож має бути названий на честь іншого генерала, учасника Другої Світової війни і дисидента Петра Григоренка.
Він також звернув увагу на події останніх днів, які він назвав "тривожними". Зокрема він назвав спроби УПЦ МП скасувати реєстрацію ПЦУ, намагання низки політиків домогтися скасування ухваленого закону про функціонування української мови як державної, а також призначення професором Національного університету імені Шевченка "придворного юриста Януковича". Він повідомив, що студенти вже почали протест, і наголосив, що керівництво вишу має скасувати це "ганебне призначення".
"У той час, коли від нас йдуть найкращі захисники України, такі як наш побратим – народний депутат Дмитро Тимчук, всередині країни вже відбуваються спроби реваншу", - резюмував політик.
Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова. Уряд планує підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту в місті.