Парубий призвал суд отменить решение о проспекте Жукова в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Суд должен отменить решение о переименовании проспекта Григоренко в Харькове на проспект Жукова. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"(Переименование проспекта в Харькове является - ред.) лишение права на собственную историю, прямое нарушение закона о декоммунизации, совершенное провокационно и демонстративно... Суд должен отменить антизаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов", - отметил спикер.
При этом Парубий добавил, что проспект в Харькове не может носить имя "украинского ксенофоба", поэтому должен быть назван в честь другого генерала, участника Второй мировой войны и диссидента Петра Григоренко.
Он также обратил внимание на события последних дней, которые он назвал "тревожными". В частности он назвал попытки УПЦ МП отменить регистрацию ПЦУ, попытки ряда политиков добиться отмены принятого закона о функционировании украинского языка как государственного, а также назначение профессором Национального университета имени Шевченко "придворного юриста Януковича". Он сообщил, что студенты уже начали протест, и отметил, что руководство вуза должно отменить это "позорное назначение".
"В то время когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие как наш собрат - народный депутат Дмитрий Тымчук, внутри страны уже происходят попытки реванша", - резюмировал политик.
Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова. Правительство планирует подготовить обращение в городской совет Харькова и к правоохранителям по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекту в города.