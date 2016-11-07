Партію нелегального алкоголю вилучили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили партію нелегального алкоголю на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху в Луганській області.
Минулої п’ятниці, на блокпосту, що у місті Сватове, для перевірки документів поліцейські зупинили автомобілі “Renault” та “ГАЗ-2217”, які перевозили горілчані вироби з документами, що потребували додаткової перевірки їх відповідності.
Встановлено, що у розрахунковій накладній пунктом продажу було вказане селище Марковка та місто Золоте Луганської області. Власники магазинів вказаних населених пунктів під час опитування спростували дану інформацію.
Крім того, розрахункові накладні були виписані та мають мокрі печатки одного з підприємств м. Куп’янськ Харківської області. Власник цього підприємства від надання пояснень відмовився.
Зазначені автомобілі та горілчані вироби у кількості 2116 пляшок були вилучені.
Цей факт внесений до ЄРДР за ч.1 ст. 58 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).