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Партию нелегального алкоголя изъяли в Луганской области

Партию нелегального алкоголя изъяли в Луганской области

Киев • УНН

 • 5971 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители изъяли партию нелегального алкоголя в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения в Луганской области.

В прошлую пятницу, на блокпосту, что в городе Сватово, для проверки документов полицейские остановили автомобили "Renault" и "ГАЗ-2217", которые перевозили водочные изделия с документами, которые нуждались в дополнительной проверке их соответствия.

Установлено, что в расчетной накладной пунктом продажи был указан поселок Марковка и город Золотое Луганской области. Владельцы магазинов указанных населенных пунктов в ходе опроса опровергли данную информацию.

Кроме того, расчетные накладные были выписаны и имеют мокрые печати одного из предприятий г. Купянск Харьковской области. Владелец этого предприятия от предоставления объяснений отказался.

Указанные автомобили и водочные изделия в количестве 2 116 бутылок были изъяты.

Этот факт внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 58 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

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