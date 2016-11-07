Партию нелегального алкоголя изъяли в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители изъяли партию нелегального алкоголя в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения в Луганской области.
В прошлую пятницу, на блокпосту, что в городе Сватово, для проверки документов полицейские остановили автомобили "Renault" и "ГАЗ-2217", которые перевозили водочные изделия с документами, которые нуждались в дополнительной проверке их соответствия.
Установлено, что в расчетной накладной пунктом продажи был указан поселок Марковка и город Золотое Луганской области. Владельцы магазинов указанных населенных пунктов в ходе опроса опровергли данную информацию.
Кроме того, расчетные накладные были выписаны и имеют мокрые печати одного из предприятий г. Купянск Харьковской области. Владелец этого предприятия от предоставления объяснений отказался.
Указанные автомобили и водочные изделия в количестве 2 116 бутылок были изъяты.
Этот факт внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 58 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).