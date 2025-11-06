Парламентська ТСК допитала учасників Громадської ради доброчесності, які оцінюють суддів - мова про ознаки корупції та узурпацію в діях активістів

Парламентська ТСК з питань розслідування можливих фактів корупції у правоохоронних органах, судах та органах судової влади провела 4 листопада чергове засідання, де допитала колишню членкиню Громадської ради доброчесності Тетяну Катриченко щодо сумнівних дій громадських організацій під час формування четвертого діючого складу ГРД, повідомляє УНН.

Приводом стала стаття самої членкині у співавторстві з Ольгою Піскуновою, Людмилою Янкіною та Олександром Волошином від 6 серпня, під час обрання четвертого складу ГРД, де вони фактично звинувачують в упередженості та зрежисованості процесів з боку очільника фундації DEJURE Михайла Жернакова, а також сумнівних та непрозорих методах фінансування Ради доброчесності - ключової інституції під час добору всіх суддів України.

Під час допиту в якості свідка на ТСК Катриченко підтвердила всі дані, наведені у статті за її співавторством, однак надати більше інформації - відмовилась, подекуди пробуючи посилатися на ст.63 Конституції України - не повідомляючи дані, вважаючи, що вони можуть вказувати на злочини, що стосуються її безпосередньо.

Катриченко, як і Жернаков, очолюють громадські організації, які фінансують міжнародні донори. Обидві організації, як вказується в статті - подали цього року своїх представників до нового складу Громадської ради доброчесності (четвертого складу), однак процес модерував лише Жернаков, який не справлявся зі своїми обовʼязками, вказує Катриченко. Крім того, саме з фундації Жернакова до Ради доброчесності потрапили одразу 7 осіб із 17 загального складу, акцентували члени ТСК під час засідання.

DEJURE не спроможна у повній мірі забезпечити якісну діяльність Ради. Фундація не могла сформувати повноцінний секретаріат, хоча мала на це грант. Членам ГРД майже нічого не було відомо про нього, а обіцянки вирішити проблеми, про які ми сигналізували, не виконувалися - вказано у статті співавторства Катриченко.

Після стратегічної сесії Рада доброчесності повідомила Фундацію DEJURE про намір переходу секретаріату під пряме фінансування донорів без посередництва будь-якої української громадської організації, зокрема Жернакова. Він начебто спочатку погодився з його усуненням, втім насправді затягував час, аби члени ГРД відмовилися від цієї ідеї, стверджує Катриченко, та залякував, що донори відмовляться від підтримки.

Як зазначається у статті співавторства Катриченко, коли Громадська рада доброчесності розповіла донорам, що відбувається - виявилось, вони не знали про реальний стан справ.

"Зрештою, Громадська рада доброчесності ініціювала розмову з донорами, щоб обговорити перспективи своєї інституційної підтримки проєктами міжнародної технічної допомоги за зразком Громадської ради міжнародних експертів. Під час розмови виявилось, донори не знали про реальний стан справ у роботі Ради, а сама Рада — не уявляла обсяги донорської підтримки.

Спроби формування суб’єктності ГРД неодноразово наштовхувалися на опір з боку керівника DEJURE Михайла Жернакова, який, попри задекларовану підтримку незалежності Ради і реформ у судовій системі загалом, фактично блокував встановлення прямих контактів із донорами", - йдеться у статті.

Коли у січні 2025 року адміністрація президента США зупинила фінансування - це торкнулося і донора ГДР. Тоді Жернаков поставив всім ультиматум, або він відходить з ГДР, або від імені Ради веде перемовини з донорами. Врешті був підписаний меморандум про його монопольний звʼязок з донорами. Проте, як вказує Катриченко у співавторстві з іншими, Жернаков першим порушив умови меморандуму, на підписанні якого так наполягав: "Під час організації зборів із формування четвертого складу ГРД він кулуарно переконував інші організації голосувати за тих, кого він особисто волів би бачити наступні два роки в Раді, і проти чинних членів ГРД, які бачать її незалежною та інституційно спроможною".