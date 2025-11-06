Парламентська ТСК допитала учасників Громадської ради доброчесності, які оцінюють суддів - мова про ознаки корупції та узурпацію в діях активістів

ukenru
11:26 • 508 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
08:00 • 22003 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 25363 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 31334 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 46431 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 37523 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 31550 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 48274 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 48026 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 24037 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 12902 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 15776 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 14174 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10673 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 6870 перегляди
Публікації
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 3026 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 7004 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 22004 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 48274 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 48026 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10741 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 20206 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 22209 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 39101 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 43407 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Financial Times
Мі-8

Парламентська ТСК допитала учасників Громадської ради доброчесності, які оцінюють суддів - мова про ознаки корупції та узурпацію в діях активістів

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Парламентська ТСК допитала Тетяну Катриченко щодо сумнівних дій громадських організацій під час формування четвертого складу ГРД. Вона підтвердила дані про упередженість та непрозоре фінансування.

Парламентська ТСК допитала учасників Громадської ради доброчесності, які оцінюють суддів - мова про ознаки корупції та узурпацію в діях активістів

Парламентська ТСК з питань розслідування можливих фактів корупції у правоохоронних органах, судах та органах судової влади провела 4 листопада чергове засідання, де допитала колишню членкиню Громадської ради доброчесності Тетяну Катриченко щодо сумнівних дій громадських організацій під час формування четвертого діючого складу ГРД, повідомляє УНН

Приводом стала стаття самої членкині у співавторстві з Ольгою Піскуновою, Людмилою Янкіною та Олександром Волошином від 6 серпня, під час обрання четвертого складу ГРД, де вони фактично звинувачують в упередженості та зрежисованості  процесів з боку очільника фундації DEJURE Михайла Жернакова, а також сумнівних та непрозорих методах фінансування Ради доброчесності - ключової інституції під час добору всіх суддів України. 

Під час допиту в якості свідка на ТСК Катриченко підтвердила всі дані, наведені у статті за її співавторством, однак надати більше інформації - відмовилась, подекуди пробуючи посилатися на ст.63 Конституції України - не повідомляючи  дані, вважаючи, що вони можуть вказувати на  злочини, що стосуються  її безпосередньо. 

Катриченко, як і Жернаков, очолюють громадські організації, які фінансують міжнародні донори. Обидві організації, як вказується в статті - подали цього року своїх представників до нового складу Громадської ради доброчесності (четвертого складу), однак процес модерував лише Жернаков, який не справлявся зі своїми обовʼязками, вказує Катриченко. Крім того, саме з фундації Жернакова до Ради доброчесності потрапили одразу 7 осіб із 17 загального складу, акцентували члени ТСК під час засідання. 

DEJURE не спроможна у повній мірі забезпечити якісну діяльність Ради. Фундація не могла сформувати повноцінний секретаріат, хоча мала на це грант. Членам ГРД майже нічого не було відомо про нього, а обіцянки вирішити проблеми, про які ми сигналізували, не виконувалися

- вказано у статті співавторства Катриченко. 

Після стратегічної сесії Рада доброчесності повідомила Фундацію DEJURE про намір переходу секретаріату під пряме фінансування донорів без посередництва будь-якої української громадської організації, зокрема Жернакова. Він начебто спочатку погодився з його усуненням, втім насправді затягував час, аби члени ГРД відмовилися від цієї ідеї, стверджує Катриченко, та залякував, що донори відмовляться від підтримки. 

Як зазначається у статті співавторства Катриченко, коли Громадська рада доброчесності розповіла донорам, що відбувається - виявилось, вони не знали про реальний стан справ. 

"Зрештою, Громадська рада доброчесності ініціювала розмову з донорами, щоб обговорити перспективи своєї інституційної підтримки проєктами міжнародної технічної допомоги за зразком Громадської ради міжнародних експертів. Під час розмови виявилось, донори не знали про реальний стан справ у роботі Ради, а сама Рада — не уявляла обсяги донорської підтримки.

Спроби формування суб’єктності ГРД неодноразово наштовхувалися на опір з боку керівника DEJURE Михайла Жернакова, який, попри задекларовану підтримку незалежності Ради і реформ у судовій системі загалом, фактично блокував встановлення прямих контактів із донорами", - йдеться у статті. 

Коли у січні 2025 року адміністрація президента США зупинила фінансування - це торкнулося і донора ГДР. Тоді Жернаков поставив всім ультиматум, або він відходить з ГДР, або від імені Ради веде перемовини з донорами. Врешті був підписаний меморандум про його монопольний звʼязок з донорами. Проте, як вказує Катриченко у співавторстві з іншими,  Жернаков першим порушив умови меморандуму, на підписанні якого так наполягав: "Під час організації зборів із формування четвертого складу ГРД він кулуарно переконував інші організації голосувати за тих, кого він особисто волів би бачити наступні два роки в Раді, і проти чинних членів ГРД, які бачать її незалежною та інституційно спроможною".

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Громадська рада доброчесності