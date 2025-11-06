Парламентская ВСК допросила участников Общественного совета добропорядочности, которые оценивают судей - речь идет о признаках коррупции и узурпации в действиях активистов

Парламентская ВСК по вопросам расследования возможных фактов коррупции в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти провела 4 ноября очередное заседание, где допросила бывшую члена Общественного совета добропорядочности Татьяну Катриченко относительно сомнительных действий общественных организаций во время формирования четвертого действующего состава ОСД, сообщает УНН.

Поводом стала статья самой члена в соавторстве с Ольгой Пискуновой, Людмилой Янкиной и Александром Волошиным от 6 августа, во время избрания четвертого состава ОСД, где они фактически обвиняют в предвзятости и срежиссированности процессов со стороны главы фонда DEJURE Михаила Жернакова, а также сомнительных и непрозрачных методах финансирования Совета добропорядочности - ключевой институции при отборе всех судей Украины.

Во время допроса в качестве свидетеля на ВСК Катриченко подтвердила все данные, приведенные в статье за ее соавторством, однако предоставить больше информации - отказалась, иногда пытаясь ссылаться на ст.63 Конституции Украины - не сообщая данные, считая, что они могут указывать на преступления, касающиеся ее непосредственно.

Катриченко, как и Жернаков, возглавляют общественные организации, которые финансируют международные доноры. Обе организации, как указывается в статье - подали в этом году своих представителей в новый состав Общественного совета добропорядочности (четвертого состава), однако процесс модерировал только Жернаков, который не справлялся со своими обязанностями, указывает Катриченко. Кроме того, именно из фонда Жернакова в Совет добропорядочности попали сразу 7 человек из 17 общего состава, акцентировали члены ВСК во время заседания.

DEJURE не способна в полной мере обеспечить качественную деятельность Совета. Фонд не мог сформировать полноценный секретариат, хотя имел на это грант. Членам ОСД почти ничего не было известно о нем, а обещания решить проблемы, о которых мы сигнализировали, не выполнялись - указано в статье соавторства Катриченко.

После стратегической сессии Совет добропорядочности сообщил Фонду DEJURE о намерении перехода секретариата под прямое финансирование доноров без посредничества какой-либо украинской общественной организации, в частности Жернакова. Он якобы сначала согласился с его устранением, однако на самом деле затягивал время, чтобы члены ОСД отказались от этой идеи, утверждает Катриченко, и запугивал, что доноры откажутся от поддержки.

Как отмечается в статье соавторства Катриченко, когда Общественный совет добропорядочности рассказал донорам, что происходит - оказалось, они не знали о реальном положении дел.

"В конце концов, Общественный совет добропорядочности инициировал разговор с донорами, чтобы обсудить перспективы своей институциональной поддержки проектами международной технической помощи по образцу Общественного совета международных экспертов. Во время разговора оказалось, доноры не знали о реальном положении дел в работе Совета, а сам Совет — не представлял объемы донорской поддержки.

Попытки формирования субъектности ОСД неоднократно наталкивались на сопротивление со стороны руководителя DEJURE Михаила Жернакова, который, несмотря на задекларированную поддержку независимости Совета и реформ в судебной системе в целом, фактически блокировал установление прямых контактов с донорами", - говорится в статье.

Когда в январе 2025 года администрация президента США остановила финансирование - это коснулось и донора ГДР. Тогда Жернаков поставил всем ультиматум, либо он отходит из ГДР, либо от имени Совета ведет переговоры с донорами. В итоге был подписан меморандум о его монопольной связи с донорами. Однако, как указывает Катриченко в соавторстве с другими, Жернаков первым нарушил условия меморандума, на подписании которого так настаивал: "Во время организации собраний по формированию четвертого состава ОСД он кулуарно убеждал другие организации голосовать за тех, кого он лично хотел бы видеть следующие два года в Совете, и против действующих членов ОСД, которые видят его независимым и институционально способным".