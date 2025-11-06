Парламентская ВСК допросила участников Общественного совета добропорядочности, которые оценивают судей - речь идет о признаках коррупции и узурпации в действиях активистов

ukenru
08:00 • 19134 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 21961 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 29577 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 44820 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 36286 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 30971 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
5 ноября, 15:03 • 46940 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 13:23 • 46998 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23975 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23879 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 22968 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 11695 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 14601 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 12972 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 7998 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 4360 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
08:00 • 19127 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 15:03 • 46939 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 13:23 • 46997 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 47609 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 8164 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 19607 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 21614 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 38543 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 42880 просмотра
Парламентская ВСК допросила участников Общественного совета добропорядочности, которые оценивают судей - речь идет о признаках коррупции и узурпации в действиях активистов

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Парламентская ВСК допросила Татьяну Катриченко относительно сомнительных действий общественных организаций при формировании четвертого состава ОСД. Она подтвердила данные о предвзятости и непрозрачном финансировании.

Парламентская ВСК допросила участников Общественного совета добропорядочности, которые оценивают судей - речь идет о признаках коррупции и узурпации в действиях активистов

Парламентская ВСК по вопросам расследования возможных фактов коррупции в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти провела 4 ноября очередное заседание, где допросила бывшую члена Общественного совета добропорядочности Татьяну Катриченко относительно сомнительных действий общественных организаций во время формирования четвертого действующего состава ОСД, сообщает УНН

Поводом стала статья самой члена в соавторстве с Ольгой Пискуновой, Людмилой Янкиной и Александром Волошиным от 6 августа, во время избрания четвертого состава ОСД, где они фактически обвиняют в предвзятости и срежиссированности процессов со стороны главы фонда DEJURE Михаила Жернакова, а также сомнительных и непрозрачных методах финансирования Совета добропорядочности - ключевой институции при отборе всех судей Украины. 

Во время допроса в качестве свидетеля на ВСК Катриченко подтвердила все данные, приведенные в статье за ее соавторством, однако предоставить больше информации - отказалась, иногда пытаясь ссылаться на ст.63 Конституции Украины - не сообщая данные, считая, что они могут указывать на преступления, касающиеся ее непосредственно. 

Катриченко, как и Жернаков, возглавляют общественные организации, которые финансируют международные доноры. Обе организации, как указывается в статье - подали в этом году своих представителей в новый состав Общественного совета добропорядочности (четвертого состава), однако процесс модерировал только Жернаков, который не справлялся со своими обязанностями, указывает Катриченко. Кроме того, именно из фонда Жернакова в Совет добропорядочности попали сразу 7 человек из 17 общего состава, акцентировали члены ВСК во время заседания. 

DEJURE не способна в полной мере обеспечить качественную деятельность Совета. Фонд не мог сформировать полноценный секретариат, хотя имел на это грант. Членам ОСД почти ничего не было известно о нем, а обещания решить проблемы, о которых мы сигнализировали, не выполнялись

- указано в статье соавторства Катриченко. 

После стратегической сессии Совет добропорядочности сообщил Фонду DEJURE о намерении перехода секретариата под прямое финансирование доноров без посредничества какой-либо украинской общественной организации, в частности Жернакова. Он якобы сначала согласился с его устранением, однако на самом деле затягивал время, чтобы члены ОСД отказались от этой идеи, утверждает Катриченко, и запугивал, что доноры откажутся от поддержки. 

Как отмечается в статье соавторства Катриченко, когда Общественный совет добропорядочности рассказал донорам, что происходит - оказалось, они не знали о реальном положении дел. 

"В конце концов, Общественный совет добропорядочности инициировал разговор с донорами, чтобы обсудить перспективы своей институциональной поддержки проектами международной технической помощи по образцу Общественного совета международных экспертов. Во время разговора оказалось, доноры не знали о реальном положении дел в работе Совета, а сам Совет — не представлял объемы донорской поддержки.

Попытки формирования субъектности ОСД неоднократно наталкивались на сопротивление со стороны руководителя DEJURE Михаила Жернакова, который, несмотря на задекларированную поддержку независимости Совета и реформ в судебной системе в целом, фактически блокировал установление прямых контактов с донорами", - говорится в статье. 

Когда в январе 2025 года администрация президента США остановила финансирование - это коснулось и донора ГДР. Тогда Жернаков поставил всем ультиматум, либо он отходит из ГДР, либо от имени Совета ведет переговоры с донорами. В итоге был подписан меморандум о его монопольной связи с донорами. Однако, как указывает Катриченко в соавторстве с другими, Жернаков первым нарушил условия меморандума, на подписании которого так настаивал: "Во время организации собраний по формированию четвертого состава ОСД он кулуарно убеждал другие организации голосовать за тех, кого он лично хотел бы видеть следующие два года в Совете, и против действующих членов ОСД, которые видят его независимым и институционально способным".

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Общественный совет добропорядочности