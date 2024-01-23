Парламент Туреччини розгляне заявку Швеції в НАТО
Київ • УНН
Парламент Туреччини має обговорити питання членства Швеції в НАТО. У разі схвалення, остаточне схвалення вимагатиметься від угорського парламенту.
На Генасамблеї Великих Національних Зборів (парламенту) Туреччини сьогодні буде обговорюватися міжнародна угода, яка містить згоду Туреччини на членство Королівства Швеції в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомляє Hürriyet, передає УНН.
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Після завершення звіту комісії у закордонних справах очікується, що протокол про участь Швеції в Північноатлантичному договорі буде внесений для обговорення на Генеральній Асамблеї керівництвом Партії справедливості та розвитку.
У разі ухвалення пропозиції відбудуться обговорення міжнародної угоди, а потім буде проведено голосування.
За даними Anadolu, засідання, де планується розгляд схвалення ратифікації протоколу про приєднання Швеції до НАТО, розпочнеться о 15:00 за турецьким часом.
Раніше у жовтні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО.
Додамо
Якщо протокол буде схвалений на Генасамблеї парламенту Туреччини, очікується остаточне затвердження членства Швеції в НАТО з боку парламенту Угорщини.
В Угорщині засумнівалися в необхідності вступу Швеції до НАТО18.09.23, 14:56 • 320934 перегляди