В Угорщині засумнівалися в необхідності вступу Швеції до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Угорщина сумнівається, чи їй потрібно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Заявив спікер парламенту Ласло Ковер місцевому телебаченню, пише Reuters, передає УНН.
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"Я не впевнений, що нам потрібно схвалювати цю заявку", - сказав спікер парламенту Ласло Ковер, високопоставлений депутат від правлячої партії "Фідес", в інтерв'ю шведському телеканалу HirTV.
Його коментарі з'явилися після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини надіслав листа своєму шведському колезі, в якому знову висловив занепокоєння з приводу того, що він назвав "упередженими і несправедливими" звинуваченнями з боку деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.
Доповнення
Швеція подала заявку на членство в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її заявку.
Туреччина і Угорщина, однак, ще не ратифікували заявку Швеції, і обидві країни заявили, що тісно координують свою позицію з цього питання. Парламент Угорщини знову збереться наприкінці цього місяця, але поки що не зрозуміло, чи будуть дебати і голосування щодо ратифікації Швеції на порядку денному.
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