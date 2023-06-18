У Туреччині назвали умови для вступу Швеції в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Швеція має виконати свої зобов'язання для досягнення членства в НАТО, зокрема, дотримуватися тристороннього меморандуму. Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, інформує УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Деталі
Гюлер наголосив на важливості виконання Швецією своїх зобов'язань для досягнення членства в НАТО, пославшись на прискорений процес вступу Фінляндії як на приклад того, що Швеція може піти тим самим шляхом.
Зазначається, що Гюлер підтвердив підтримку Туреччиною політики відкритих дверей Альянсу і підкреслив важливість дотримання Швецією тристороннього меморандуму.
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«На наших двосторонніх зустрічах ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як Фінляндія, якщо вона виконає свої зобов'язання, зафіксовані в тристоронньому меморандумі», — заявив Гюлер.
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Доповнення
Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до альянсу після російської окупації України у 2022 році. Туреччина ратифікувала заявку останньою після того, як Фінляндія виконала пункти тристоронньої угоди, підписаної в червні минулого року в Мадриді, яка зобов'язує скандинавські держави активізувати боротьбу з РПК . терористична організація. Поряд із Туреччиною, Угорщина також ще не ратифікувала заявку Швеції.
Визнаючи деякий прогрес, досягнутий Швецією, Туреччина залишається обережною і вважає, що необхідні подальші кроки для виконання вимог для членства в НАТО. Уряд висловив бажання, щоб Швеція продемонструвала сильнішу прихильність цілям і принципам НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція зробила значні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини і виконати свої зобов'язання. Рішення про членство Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до саміту Альянсу в липні.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що «настав час» для Туреччини відмовитися від своїх заперечень щодо приєднання Швеції до НАТО.