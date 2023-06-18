У Туреччині назвали умови для вступу Швеції в НАТО

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12195 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 37979 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 36694 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42024 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 111241 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 178810 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 193141 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143433 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137752 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87866 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 28176 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 32142 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 34487 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 27657 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 20112 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 21103 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 37945 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 193123 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 246321 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 393592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18201 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23178 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39295 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35462 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143433 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Туреччині назвали умови для вступу Швеції в НАТО

Київ • УНН

 • 2220906 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Швеція має виконати свої зобов'язання для досягнення членства в НАТО, зокрема, дотримуватися тристороннього меморандуму. Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, інформує УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.

У Туреччині назвали умови для вступу Швеції в НАТО

Деталі

Гюлер наголосив на важливості виконання Швецією своїх зобов'язань для досягнення членства в НАТО, пославшись на прискорений процес вступу Фінляндії як на приклад того, що Швеція може піти тим самим шляхом.

Зазначається, що Гюлер підтвердив підтримку Туреччиною політики відкритих дверей Альянсу і підкреслив важливість дотримання Швецією тристороннього меморандуму.

Цитата

«На наших двосторонніх зустрічах ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як Фінляндія, якщо вона виконає свої зобов'язання, зафіксовані в тристоронньому меморандумі», — заявив Гюлер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ердоган про Швецію і НАТО: "Є очікування. Це не означає, що ми будемо їх виконувати"

Доповнення

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до альянсу після російської окупації України у 2022 році. Туреччина ратифікувала заявку останньою після того, як Фінляндія виконала пункти тристоронньої угоди, підписаної в червні минулого року в Мадриді, яка зобов'язує скандинавські держави активізувати боротьбу з РПК . терористична організація. Поряд із Туреччиною, Угорщина також ще не ратифікувала заявку Швеції.

Визнаючи деякий прогрес, досягнутий Швецією, Туреччина залишається обережною і вважає, що необхідні подальші кроки для виконання вимог для членства в НАТО. Уряд висловив бажання, щоб Швеція продемонструвала сильнішу прихильність цілям і принципам НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція зробила значні кроки, щоб задовольнити побоювання Туреччини і виконати свої зобов'язання. Рішення про членство Швеції в НАТО "абсолютно можливе" до саміту Альянсу в липні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що «настав час» для Туреччини відмовитися від своїх заперечень щодо приєднання Швеції до НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74