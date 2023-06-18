В Турции назвали условия для вступления Швеции в НАТО

Детали

Гюлер подчеркнул важность выполнения Швецией своих обязательств для достижения членства в НАТО , сославшись на ускоренный процесс вступления Финляндии в качестве примера того, что Швеция может пойти по тому же пути.

Отмечается, что Гюлер подтвердил поддержку Турцией политики открытых дверей Альянса и подчеркнул важность соблюдения Швецией трехстороннего меморандума.

Цитата

«На наших двусторонних встречах мы заявили нашим союзникам, что Швеция может стать членом НАТО, как Финляндия, если она выполнит свои обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме», — заявил Гюлер.

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Дополнение

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в альянс после российской оккупации Украины в 2022 году. Турция ратифицировала заявку последней после того, как Финляндия выполнила пункты трехстороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года в Мадриде, которое обязывает скандинавские государства активизировать борьбу с РПК . террористическая организация. Наряду с Турцией, Венгрия также еще не ратифицировала заявку Швеции.

Признавая некоторый прогресс, достигнутый Швецией, Турция остается осторожной и считает, что необходимы дальнейшие шаги для выполнения требований для членства в НАТО. Правительство выразило желание, чтобы Швеция продемонстрировала более сильную приверженность целям и принципам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция предприняла значительные шаги, чтобы удовлетворить опасения Турции и выполнить свои обязательства. Решение о членстве Швеции в НАТО "абсолютно возможно" до саммита Альянса в июле.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «настало время» для Турции отказаться от своих возражений относительно присоединения Швеции к НАТО.