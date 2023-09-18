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В Венгрии усомнились в необходимости вступления Швеции в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Венгрия сомневается, нужно ли ей одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Заявил спикер парламента Ласло Ковер местному телевидению, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Я не уверен, что нам нужно одобрять эту заявку", - сказал спикер парламента Ласло Ковер, высокопоставленный депутат от правящей партии "Фидес", в интервью шведскому телеканалу HirTV.

Его комментарии появились после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии направил письмо своему шведскому коллеге, в котором вновь выразил беспокойство по поводу того, что он назвал "предвзятыми и несправедливыми" обвинениями со стороны некоторых шведских политиков в адрес венгерского правительства.

Дополнение

Швеция подала заявку на членство в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение россии в Украину, и большинство членов Альянса быстро ратифицировали её заявку.

Турция и Венгрия, однако, еще не ратифицировали заявку Швеции, и обе страны заявили, что тесно координируют свою позицию по этому вопросу. Парламент Венгрии снова соберется в конце этого месяца, но пока не ясно, будут ли дебаты и голосование по ратификации Швеции в повестке дня.

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