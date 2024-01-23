Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  156043 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  154366 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  148576 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  237912 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Парламент Турции должен обсудить вопрос членства Швеции в НАТО. В случае одобрения, окончательное одобрение потребуется от венгерского парламента.

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Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

Европейская комиссия изучает пути, которые позволят восточным странам ЕС ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это происходит в то время, когда ЕС продолжает либерализацию торговли с Украиной до 2025 года.

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В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф

По словам президента Зеленского, в результате ракетного обстрела жилых домов в Киеве, Харькове и Павлограде по меньшей мере шесть человек погибли и более 70 получили ранения. Спасательные операции продолжаются.

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"Сознательный террор против обычных жилых домов" - Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки рф

В результате 12 комбинированных ударов врага, в Харькове больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы, повреждено более 30 домов - Синегубов

Около 12 комбинированных ракетных ударов по Харькову привели к гибели 3 человек и ранению более 50-ти. Больше всего пострадали Салтовский и Киевский районы. Повреждено более 30 домов, фактически разрушены два учебных заведения.

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московский интернет-провайдер "акадо-телеком", которым пользуются несколько российских государственных учреждений, включая администрацию путина, сбербанк и фсб, подвергся хакерской атаке, приведшей к масштабному сбою в работе.

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ГУР: в москве "сломался" провайдер, который обеспечивал интернетом госструктуры рф

Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили поддержку Украины и потенциальное вступление Швеции в НАТО.

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Глава МИД Британии Кэмерон обсудил с Орбаном поддержку Украины

Заседание "Рамштайн" будет посвящено долгосрочным потребностям Украины - Пентагон

Сегодняшняя встреча Контактной группы по обороне Украины будет посвящена долгосрочным потребностям Киева. США обратятся к союзникам, чтобы заполнить пробел в финансировании, поскольку Конгресс США еще не одобрил дальнейшую помощь Украине.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади сотрудничество.

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Кулеба переговорил с кенийским коллегой: рассчитывает на дальнейшее участие Кении в заседаниях по Формуле мира

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Парламентский комитет по правам человека должен рассмотреть законопроект о множественном гражданстве в феврале.

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого 5 человек погибли и 51 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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В результате вражеской атаки на Харьков уже 51 раненый