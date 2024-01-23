Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции в НАТО

На Генассамблее Великого Национального Собрания (парламента) Турции сегодня будет обсуждаться международное соглашение, которое содержит согласие Турции на членство Королевства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает Hürriyet, передает УНН.

Детали

После завершения отчета комиссии по иностранным делам ожидается, что протокол об участии Швеции в Североатлантическом договоре будет внесен для обсуждения на Генеральной Ассамблее руководством Партии справедливости и развития.

В случае принятия предложения состоятся обсуждения международного соглашения, а затем будет проведено голосование.

По данным Anadolu, заседание, где планируется рассмотрение одобрения ратификации протокола о присоединении Швеции к НАТО, начнется в 15:00 по турецкому времени.

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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Если протокол будет одобрен на Генассамблее парламента Турции, ожидается окончательное утверждение членства Швеции в НАТО со стороны парламента Венгрии.

В Венгрии усомнились в необходимости вступления Швеции в НАТО