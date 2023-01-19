Парламент Нідерландів підтримав постачання ППО Patriot Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Палата представників Нідерландів підтримує постачання систем протиповітряної оборони Patriot в Україну. Про це повідомляє видання NOS, передає УНН.
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Зокрема, прем'єр-міністр Марк Рютте заявив у вівторок під час свого візиту до президента Джо Байдена, що Нідерланди планують долучитися до Німеччини та США для відправки системи Patriot в Україну.
На думку політика, Україні потрібно допомогти в захисті від російської агресії. Домовленості щодо ЗРК ще не завершені, але, за словами Рютте, вони просунулися далеко вперед.
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“Тому ще не зовсім зрозуміло, що саме хоче зробити кабінет, але переважна більшість у парламенті в цілому підтримує цей план. Крім урядових партій, велика частина опозиції також загалом підтримує кабінет міністрів”, – йдеться в повідомленні.
У коментарі виданню кілька народних депутатів заявили, що більшість підтримують поставку Patriot Україні, особливо після останньої ракетної атаки рф по Дніпру. Там зазначають, що ця система може “зіграти важливу роль” для оборони країни.
“Якщо наступним кроком будуть Patriot, ми, звичайно, повинні це зробити”– заявив один із народних депутатів.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає від Нідерландів одну батарею системи ППО "Patriot".
Американські партнери пообіцяли підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot.