Украине будет предоставлена батарея Patriot от Нидерландов - Зеленский

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"Именно сегодня прозвучала очень важная новость от Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями для укрепления нашей ПВО", - сказал Зеленский.

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Американские партнеры пообещали подготовить украинских офицеров для использования зенитного ракетного комплекса Patriot.