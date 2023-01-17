Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів – Резніков

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Резніков зазначив, що сьогоднішні успіхи на полі бою були би не можливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

“Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: „дякую“. Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери”, — сказав він.

Також міністр оборони додав, що партнери вірять у перемогу української армії.

“Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово”, — сказав Резніков.

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