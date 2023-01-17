Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Американські партнери пообіцяли підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише УНН.
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Резніков зазначив, що сьогоднішні успіхи на полі бою були би не можливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.
“Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: „дякую“. Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери”, — сказав він.
Також міністр оборони додав, що партнери вірять у перемогу української армії.
“Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово”, — сказав Резніков.
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