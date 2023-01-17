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Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів – Резніков

Київ • УНН

 • 370998 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Американські партнери пообіцяли підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише УНН.

Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів – Резніков

Цитата

Резніков зазначив, що сьогоднішні успіхи на полі бою були би не можливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

“Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: „дякую“. Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери”, — сказав він.

Також міністр оборони додав, що партнери вірять у перемогу української армії.

“Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово”, — сказав Резніков.

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