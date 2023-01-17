Украинских офицеров обучат управлению Patriot за 10 недель - Резников

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Резников отметил, что сегодняшние успехи на поле боя были бы не возможными без существенной помощи иностранных партнеров.

“Сегодняшняя война, которая является войной в движении, обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. И я считаю, что надо всегда уметь говорить: „спасибо“. Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, — минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры”, — сказал он.

Также министр обороны добавил, что партнеры верят в победу украинской армии.

“Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово”, — сказал Резников.

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