Україні буде надана батарея Patriot від Нідерландів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає від Нідерландів одну батарею системи ППО "Patriot". Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО", - сказав Зеленський.
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Американські партнери пообіцяли підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot.