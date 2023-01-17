Україні буде надана батарея Patriot від Нідерландів - Зеленський

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"Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО", - сказав Зеленський.

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Американські партнери пообіцяли підготувати українських офіцерів для використання зенітного ракетного комплексу Patriot.