Парламент Нидерландов поддержал поставку ПВО Patriot Украине

Детали

В частности, премьер-министр Марк Рютте заявил во вторник во время своего визита к президенту Джо Байдену, что Нидерланды планируют присоединиться к Германии и США для отправки системы Patriot в Украину.

По мнению политика, Украине нужно помочь в защите от российской агрессии. Договоренности по ЗРК еще не завершены, но, по словам Рютте, они продвинулись далеко вперед.

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“Поэтому еще не совсем ясно, что именно хочет сделать кабинет, но подавляющее большинство в парламенте в целом поддерживает этот план. Помимо правительственных партий, большая часть оппозиции также в целом поддерживает кабинет министров”, – говорится в сообщении.

В комментарии изданию несколько народных депутатов заявили, что большинство поддерживают поставку Patriot Украине, особенно после последней ракетной атаки рф по Днепру. Там отмечают, что эта система может “сыграть важную роль” для обороны страны.

“Если следующим шагом будут Patriot, мы, конечно, должны это сделать”, – заявил один из народных депутатов.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит от Нидерландов одну батарею системы ПВО "Patriot".

Американские партнеры пообещали подготовить украинских офицеров для использования зенитного ракетного комплекса Patriot.