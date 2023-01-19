Парламент Нидерландов поддержал поставку ПВО Patriot Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19117 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72295 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116065 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115710 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 264808 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132864 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121551 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371669 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83625 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136394 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29302 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111169 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76804 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16226 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12621 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 264808 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292865 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371669 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347201 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394564 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76822 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111188 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130627 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170353 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79575 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Парламент Нидерландов поддержал поставку ПВО Patriot Украине

Киев • УНН

 • 911559 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Палата представителей Нидерландов поддерживает поставку систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Об этом сообщает издание NOS, передает УНН.

Парламент Нидерландов поддержал поставку ПВО Patriot Украине

Детали

В частности, премьер-министр Марк Рютте заявил во вторник во время своего визита к президенту Джо Байдену, что Нидерланды планируют присоединиться к Германии и США для отправки системы Patriot в Украину.

По мнению политика, Украине нужно помочь в защите от российской агрессии. Договоренности по ЗРК еще не завершены, но, по словам Рютте, они продвинулись далеко вперед.

Цитата

“Поэтому еще не совсем ясно, что именно хочет сделать кабинет, но подавляющее большинство в парламенте в целом поддерживает этот план. Помимо правительственных партий, большая часть оппозиции также в целом поддерживает кабинет министров”, – говорится в сообщении.

В комментарии изданию несколько народных депутатов заявили, что большинство поддерживают поставку Patriot Украине, особенно после последней ракетной атаки рф по Днепру. Там отмечают, что эта система может “сыграть важную роль” для обороны страны.

“Если следующим шагом будут Patriot, мы, конечно, должны это сделать”, – заявил один из народных депутатов.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит от Нидерландов одну батарею системы ПВО "Patriot".

Американские партнеры пообещали подготовить украинских офицеров для использования зенитного ракетного комплекса Patriot.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25