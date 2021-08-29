Париж і Лондон запропонують ООН створити в Кабулі зону безпеки

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“Наш проект резолюції спрямований на створення безпечної зони в Кабулі, яка дозволить продовжити гуманітарні операції (по евакуації з Афганістану)”, — сказав він.

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Як пояснив президент, ця зона під охороною Франції і партнерів стане притулком для афганців, які хочуть покинути країну.

Нагадаємо

Велика Британія введе санкції проти радикального руху “Талібан”, якщо бойовики не дозволять після 31 серпня покинути країну всім афганцям, які не бажають жити під їх владою.