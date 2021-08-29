Париж і Лондон запропонують ООН створити в Кабулі зону безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Франція та Велика Британія представлять на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН проект резолюції про створення в Кабулі зони безпеки під контролем ООН. Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон, передає УНН із посиланням на газету Le Journal du Dimanche.
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“Наш проект резолюції спрямований на створення безпечної зони в Кабулі, яка дозволить продовжити гуманітарні операції (по евакуації з Афганістану)”, — сказав він.
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Як пояснив президент, ця зона під охороною Франції і партнерів стане притулком для афганців, які хочуть покинути країну.
Нагадаємо
Велика Британія введе санкції проти радикального руху “Талібан”, якщо бойовики не дозволять після 31 серпня покинути країну всім афганцям, які не бажають жити під їх владою.