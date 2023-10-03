Папа Римський залишив відкритою можливість священиків благословляти одностатеві пари

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Франциск висловив свою думку в одній відповіді на п’ять запитань п’яти консервативних кардиналів з Азії, Європи, Африки, США та Латинської Америки.

Кардинали надіслали Папі набір офіційних запитань щодо проблем, пов’язаних із глобальною зустріччю, яка розпочнеться у Ватикані в середу.

Одне із запитань конкретно стосувалося практики, яка стала відносно поширеною в таких місцях, як Німеччина, коли священики благословляють одностатеві пари, які перебувають у відданих стосунках.

Письмовий обмін відбувся в липні, і Ватикан опублікував відповіді Папи в понеділок після того, як п'ять кардиналів в односторонньому порядку оприлюднили свою ініціативу, заявивши, що вони не задоволені відповідями Франциска.

Нюансована відповідь Папи відрізнялася від прямого рішення доктринального офісу Ватикану проти таких благословень у 2021 році.

У своїй відповіді з семи пунктів Франциск сказав, що Церква дуже чітко заявила, що таїнство подружжя може бути лише між чоловіком і жінкою та відкритим для продовження роду, і що Церква повинна уникати будь-яких інших ритуалів чи сакраментальних обрядів, які суперечать цьому вченню.

Тим не менш, він сказав, що «душпастирське милосердя має пронизувати всі наші рішення та ставлення», додавши, що «ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають і виключають».

Іноді, за його словами, прохання про благословення були засобом, за допомогою якого люди зверталися до Бога, щоб жити краще, навіть якщо деякі дії були «об’єктивно морально неприйнятними».

Церква вчить, що одностатевий потяг не є гріхом, а гомосексуальні акти є.

Будь-які можливі благословення, сказав Франциск, не повинні стати нормою або отримувати загальне схвалення з боку церковних юрисдикцій, таких як єпархії чи національні конференції єпископів.

Доповнення

Френсіс ДеБернардо, виконавчий директор Міністерства нових шляхів, який сприяє роботі Церкви з ЛГБТ-католиками, сказав, що, хоча відповідь не була «повноцінною, гучною підтримкою» таких благословень, її дуже вітали.

У заяві ДеБернардо сказав, що слова Папи мають на увазі, «що церква справді визнає, що свята любов може існувати між одностатевими парами, і любов цих пар відображає любов Бога».

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