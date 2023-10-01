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Папа Франциск ввів до Колегії Кардиналів 21 нового члена

Папа Франциск ввів до Колегії Кардиналів 21 нового члена

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Папа Франциск ввів до Колегії Кардиналів 21 нового члена та особисто вручив червоний ковпак більшості нових церковних посадовців. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 18 з 21 нових кардиналів молодші 80 років, а тому матимуть право голосу на можливому конклаві з обрання нового Папи Римського. Правила Ватикану не дозволяють кардиналам, старшим за цей вік, голосувати на конклаві.

Як пише Euronews, Папа Римський Франциск заявив під час церемонії, що різноманіття є необхідним для майбутнього Католицької Церкви.

Упродовж свого понтифікату Франциск прагне утворити більш інклюзивну, універсальну Церкву, зважаючи не лише на Європейські країни, а й на духовенство в Африці, Азії та Латинській Америці при заповненні найвищих рангів Церкви.

За вибором нових кардиналів уважно стежать, як за показником пріоритетів та позиції Церкви.

Нинішня церемонія, відома як консисторія, є дев'ятою відтоді, як Франциск у 2013 році був обраний на папський престол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Деякі країни граються у "збройові ігри" з Україною – Папа Римський

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