Деякі країни граються у "збройові ігри" з Україною – Папа Римський

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Франциск зробив свої коментарі на борту літака, повертаючись із поїздки до французького портового міста Марселя. Він відповідав на запитання журналіста про те, чи засмучений він тим, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом. Папа направив свого посланника, італійського кардинала Маттео Зуппі, до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна для зустрічей із тамтешніми лідерами.

Франциск сказав, що відчуває «деякий розчарування», а потім почав навмання говорити про збройову промисловість і війну.

Цитата

"Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю", — сказав він.

"Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу (українського – ред.). Ми повинні допомогти їм вирішити речі ... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні – ред.) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно", — сказав він.

Доповнення

Речник Ватикану Маттео Бруні сказав, що Папа не займає позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю в Україну чи припинити її надсилання.

"Це було міркування про наслідки збройової промисловості: Папа, парадоксально, казав, що ті, хто торгує зброєю, ніколи не платять за наслідки свого вибору, а залишають їх платити людям, як-от українцям, які гинуть мученицькою смертю", — сказав Бруні.

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