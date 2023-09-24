Некоторые страны играют в "оружейные игры" с Украиной - Папа Римский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Папа Франциск заявил, что некоторые страны "играют в игры" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Франциск сделал свои комментарии на борту самолёта, возвращаясь из поездки во французский портовый город Марсель. Он отвечал на вопрос журналиста о том, расстроен ли он тем, что его попытки установить мир не увенчались успехом. Папа направил своего посланника, итальянского кардинала Маттео Зуппи, в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин для встреч с тамошними лидерами.
Франциск сказал, что испытывает "некоторое разочарование", а затем начал наугад говорить об оружейной промышленности и войне.
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"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием", — сказал он.
"Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа (украинского – ред.). Мы должны помочь им решить вещи ... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине – ред.) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно",— сказал он.
Дополнение
Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку.
"Это было рассуждение о последствиях оружейной промышленности: Папа, парадоксально, говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью", — сказал Бруни.
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