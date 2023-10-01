Папа Франциск ввел в Коллегию Кардиналов 21 нового члена
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Папа Франциск ввел в Коллегию Кардиналов 21 нового члена и лично вручил красный колпак большинству новых церковных чиновников. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 18 из 21 новых кардиналов моложе 80 лет, а потому будут иметь право голоса на возможном конклаве по избранию нового Папы Римского. Правила Ватикана не позволяют кардиналам старше этого возраста голосовать на конклаве.
Как пишет Euronews, Папа Римский Франциск заявил во время церемонии, что многообразие необходимо для будущего Католической Церкви.
В течение своего понтификата Франциск стремится создать более инклюзивную, универсальную Церковь, учитывая не только Европейские страны, но и духовенство в Африке, Азии и Латинской Америке при заполнении высших рангов Церкви.
За выбором новых кардиналов внимательно следят, как за показателем приоритетов и позиции Церкви.
Нынешняя церемония, известная как консистория, является девятой с тех пор, как Франциск в 2013 году был избран на папский престол.
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