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Папа Римский оставил открытой возможность священников благословлять однополые пары

Папа Римский оставил открытой возможность священников благословлять однополые пары

Киев • УНН

 • 403115 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Папа Римский Франциск оставил открытой возможность священников благословлять однополые пары, если они ограничены, решаются в каждом конкретном случае и не путаются со свадебными церемониями гетеросексуалов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Франциск высказал свое мнение в одном ответе на пять вопросов пяти консервативных кардиналов из Азии, Европы, Африки, США и Латинской Америки.

Кардиналы прислали Папе набор официальных вопросов по проблемам, связанным с глобальной встречей, которая начнется в Ватикане в среду.

Один из вопросов конкретно касался практики, которая стала относительно распространенной в таких местах, как Германия, когда священники благословляют однополые пары, состоящие в преданных отношениях.

Письменный обмен состоялся в июле, и Ватикан опубликовал ответы Папы в понедельник после того, как пять кардиналов в одностороннем порядке обнародовали свою инициативу, заявив, что они не удовлетворены ответами Франциска.

Нюансированный ответ Папы отличался от прямого решения доктринального офиса Ватикана против таких благословений в 2021 году.

В своем ответе из семи пунктов Франциск сказал, что Церковь очень четко заявила, что таинство супружества может быть только между мужчиной и женщиной и открытым для продолжения рода, и что Церковь должна избегать любых других ритуалов или сакраментальных обрядов, которые противоречат этому учению.

Тем не менее, он сказал, что «пастырское милосердие должно пронизывать все наши решения и отношения», добавив, что «мы не можем быть судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают».

Иногда, по его словам, просьбы о благословении были средством, с помощью которого люди обращались к Богу, чтобы жить лучше, даже если некоторые действия были «объективно морально неприемлемыми».

Церковь учит, что однополое влечение не является грехом, а гомосексуальные акты являются.

Любые возможные благословения, сказал Франциск, не должны стать нормой или получать всеобщее одобрение со стороны церковных юрисдикций, таких как епархии или национальные конференции епископов.

Дополнение

Фрэнсис ДеБернардо, исполнительный директор Министерства новых путей, которое способствует работе Церкви с ЛГБТ-католиками, сказал, что, хотя ответ не был «полноценной, громкой поддержкой» таких благословений, его очень приветствовали.

В заявлении ДеБернардо сказал, что слова Папы подразумевают, «что церковь действительно признает, что святая любовь может существовать между однополыми парами, и любовь этих пар отражает любовь Бога».

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