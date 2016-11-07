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Папа Римський закликав поважати гідність ув'язнених

Папа Римський закликав поважати гідність ув'язнених

Київ • УНН

 • 7514 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Папа Римський Франциск закликав політичних лідерів у всьому світі поважати гідність ув’язнених і амністувати їх, коли це тільки можливо, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

«Іноді певне лицемірство приводить людей до того, що вони розглядають вас лише як лиходіїв, яких може виправити тільки в'язниця», – сказав Франциск у своїй проповіді.

У неділю понтифік відслужив у соборі Святого Петра спеціальну месу, на якій були присутні близько 1000 ув'язнених з 12 країн, члени їх сімей, тюремні капелани і волонтери. Під час неї він закликав до створення «системи кримінального правосуддя, яка буде носити не виключно каральний характер, але буде відкрита для надії та можливості повторного вбудовування правопорушника в суспільство».
Також Франциск нагадав ув'язненим, що всі люди «робили помилки», і закликав їх ніколи не залишати надії на милість Бога.

Зазначимо, що меса стала частиною оголошеного Ватиканом Святого року милосердя, який підходить до кінця цього місяця. Після меси Франциск виголосив традиційне недільне благословення десяткам тисяч віруючих.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск різко розкритикував ситуацію у сучасному світі, у якій величезні суми витрачаються на порятунок банків і при цьому фактично не знаходиться коштів для порятунку простих людей.

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