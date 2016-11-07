Папа Римский призвал уважать достоинство заключенных

“Иногда определенное лицемерие приводит людей к тому, что они рассматривают вас только как злодеев, которых может исправить только тюрьма”, — сказал Франциск в своей проповеди.

В воскресенье понтифик отслужил в соборе Святого Петра специальную мессу, на которой присутствовали около 1000 заключенных из 12 стран, члены их семей, тюремные капелланы и волонтеры. Во время нее он призвал к созданию “системы уголовного правосудия, которая будет носить не только карательный характер, но будет открыта для надежды и возможности повторного встраивания правонарушителя в общество”.

Также Франциск напомнил заключенным, что все люди “делали ошибки”, и призвал их никогда не оставлять надежды на милость Бога.

Отметим, что месса стала частью объявленного Ватиканом Святого года милосердия, который подходит к концу этого месяца. После мессы Франциск произнес традиционное воскресное благословение десяткам тысяч верующих.