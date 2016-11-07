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15 марта, 19:03 • 112821 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159780 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133823 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Папа Римский призвал уважать достоинство заключенных

Папа Римский призвал уважать достоинство заключенных

Киев • УНН

 • 7514 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Папа Римский Франциск призвал политических лидеров во всем мире уважать достоинство заключенных и амнистировать их, когда это только возможно, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

“Иногда определенное лицемерие приводит людей к тому, что они рассматривают вас только как злодеев, которых может исправить только тюрьма”, — сказал Франциск в своей проповеди.

В воскресенье понтифик отслужил в соборе Святого Петра специальную мессу, на которой присутствовали около 1000 заключенных из 12 стран, члены их семей, тюремные капелланы и волонтеры. Во время нее он призвал к созданию “системы уголовного правосудия, которая будет носить не только карательный характер, но будет открыта для надежды и возможности повторного встраивания правонарушителя в общество”.

Также Франциск напомнил заключенным, что все люди “делали ошибки”, и призвал их никогда не оставлять надежды на милость Бога.

Отметим, что месса стала частью объявленного Ватиканом Святого года милосердия, который подходит к концу этого месяца. После мессы Франциск произнес традиционное воскресное благословение десяткам тысяч верующих.

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